In Niederraunau Vorfahrt missachtet: Mann nach Unfall verletzt

Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall mit Personenschaden in Niederraunau auf der Kreuzung Hürbener Straße/Krumbacher Straße.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.05 Uhr hat sich in Niederraunau auf der Kreuzung Hürbener Straße/Krumbacher Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro ereigent. Zur Unfallzeit befuhr laut Polizeibericht ein 46-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Krumbacher Straße in östlicher Richtung. An der Kreuzung wollte er diese geradeaus, in Richtung Mindelzell überqueren. Er missachtete hierbei den auf der Hürbener Straße, in Richtung Aletshausen fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 55-Jährigen. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (AZ)