Ende März fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Nieder- und Hohenraunau statt. Die Versammlung wurde durch Andrea Konrad eröffnet. Nach der Begrüßung der anwesenden Mitglieder und des Referenten Alexander Sailer wurden die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres vorgestellt. Die anwesenden Mitglieder konnten sich auch dieses Jahr wieder Pflanzen für zu Hause aussuchen.

Ebenso wurden die geplanten Programme für das Jahr 2025 erläutert. Nach der Entlastung der Vorstandschaft wurde das Gründungsmitglied Josef Schmidt durch die Überreichung der Ehrennadel in Gold am Bande und einer Urkunde geehrt. Er ist seit 40 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Vorstandschaft tätig.

Zuletzt ging es um die Zukunft des Vereins. Im kommenden Jahr werden der kommissarische Vorstand sowie die Kassenführer ihr Amt niederlegen. Es werden dringend Kandidaten für diese Ämter gesucht. Dem Verein droht sonst als Folge die Auflösung. Referent Sailer stellte zum Abschluss des Abends in einem Vortrag über Flora und Fauna im Hausgarten wertvolle Informationen zur Verfügung.

