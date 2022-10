Niederraunau

vor 52 Min.

Kindertagesstätte St. Gabriel feierlich eingeweiht

Plus Nach zwei Jahren Bauzeit ist die Kindertagesstätte St. Gabriel jetzt fertig. Beim Einweihungsgottesdienst ging es auch um die veränderten Bedingungen.

Von Rupert Strobl

Die Freude war groß, als sich Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in der Pfarrkirche Heiligste Dreifaltigkeit in Niederraunau zum Einweihungsgottesdienst der Kindertagesstätte St. Gabriel versammelten. Nach zweijähriger Bauzeit konnte der Umbau des alten Schulgebäudes mit einem modernen Anbau gefeiert werden. Bürgermeister Hubert Fischer sagte in seinen Begrüßungsworten: "Wie vor über 100 Jahren die neu gebaute Schule als eine der schönsten galt, so trifft dies nun auch für die neue Kindertagesstätte zu." Er dankte allen Firmen, Planern, Zuschussgebern, Helfern und Helferinnen der Pfarrgemeinde, die zum Gelingen dieses Gemeinschaftswerkes beigetragen haben.

