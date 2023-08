Leer stehendes Gebäude in Niederraunau als Partyraum genutzt

Vermuteter Einbruch im Krumbacher Ortsteil Niederraunau entpuppt sich als Party-Location-Nutzung durch Jugendliche. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch zeigte ein 58-Jähriger einen vermeintlichen Einbruch in ein leer stehendes Gebäude in der Hürber Straße in Niederraunau an. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich unbekannte Täter über ein Fenster, welches eingeschlagen worden war, Zutritt zum Gebäude verschafft hatten. Die Situation im Gebäude deutete darauf hin, dass das Gebäude als „Partyraum“ benutzt worden ist. Es wurden offensichtlich Schnaps, Dosenbier und Knabbersachen konsumiert, welche von den Tätern mitgebracht worden sind. Die leeren Verpackungen und Behältnisse wurden zurückgelassen. Bei den Tätern dürfte es sich um Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben, so die Polizei. Der Tatzeitraum wurde zwischen dem 27. August, 15 Uhr und dem 30. August, 10 Uhr, angegeben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Hausfriedensbruch mit Sachbeschädigung geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282 905-111, melden. (AZ)