Mann bei Alkoholfahrt in Niederraunau erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle wird der Mann von der Polizei angehalten. Dass er nach Alkohol riecht, könnte noch Folgen für ihn haben.

In der Allgäuer Straße in Niederraunau wurde ein 42-jähriger Autofahrer am Donnerstag um 17.30 Uhr alkoholisiert am Steuer erwischt. Als die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführte, nahmen die Beamten Alkoholgeruch war und führten einen Atemalkoholtest durch.

Mann muss Führerschein in Niederraunau wegen Alkohols am Steuer abgeben

Weil der Test positiv war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und nahmen dem Mann seinen Führerschein ab. Wird der festgestellte Wert bei der Blutprobe bestätigt, erwartet den Mann eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und er verliert seinen Führerschein. (AZ)