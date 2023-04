Mofafahrer schwer verletzt: 16-jähriger Traktorfahrer missachtet Vorfahrt

Am Samstagnachmittag ereignet sich in Niederraunau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Traktorfahrer nimmt einem Mofafahrer die Vorfahrt.

Am Samstagnachmittag hat sich gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Hürber Straße/ Mindelzeller Straße im Krumbacher Ortsteil Niederraunau ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktorfahrer und einem Mofafahrer ereignet. Ein 16-jähriger Traktorfahrer befuhr laut Polizeibericht die Mindelzeller Staße und wollte die genannte Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der Hürber Straße nordwärts fahrenden 76-jährigen Mofafahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der 76-Jährige schwer verletzt und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe etwa 400 Euro. (AZ)