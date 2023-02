Niederraunau

18:00 Uhr

Nach Verkauf von SoCom: Niederraunauer Mitarbeiter können bleiben

Die Firma SoCom in Niederraunau ist an die Firmengruppe Everfield verkauft worden.

Plus Softwareentwickler SoCom aus Niederraunau schließt sich an ein weltweites Netz an. Warum Gründer Wolfgang Faist die Firma verkauft und wie es für das Unternehmen weiter geht.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Eine überraschende Nachricht erreichte die Redaktion am Dienstagmittag aus Niederraunau. Der Software-Entwickler SoCom, Marktführer bei Softwarelösungen für Wäschereien, ist verkauft worden. Wolfgang Faist, Gründer und Eigentümer der 30 Jahre bestehenden SoCom Informationssysteme GmbH, hat sich zur Veräußerung seines Unternehmens entschieden. Erworben hat das Unternehmen die Software-Unternehmensgruppe Everfield zum 1. Februar. Sie etabliert eine europaweite Gruppe von B2B-Software-Unternehmen. Faist, der am Wochenende seinen 60. Geburtstag feiert, hat die Entscheidung in der Firma jetzt bekannt gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen