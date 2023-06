Niederraunau

vor 17 Min.

65 Jahre Priester: Niederrauner Pfarrer Hermann Ehle feiert Jubiläum

Plus Die Pfarreiengemeinschaft St. Michael Krumbach feiert Hermann Ehle, der heute in Niederraunau wirkt, anlässlich seines eisernen Jubiläums.

Von Klemens Funk

Am kommenden Sonntag, 4. Juni, um 8.45 Uhr will sich die Gemeinde im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Pfarrkirche Niederraunau bei Geistlichem Rat Hermann Ehle für dessen außergewöhnliches Wirken als Priester bedanken. Als im Juli 2001 Hermann Ehle mit Antritt seines Ruhestandes von Sonthofen nach Niederraunau übersiedelte, merkte die Pfarreiengemeinschaft St. Michael rasch, wie er neues Leben nicht nur in das dortige Pfarrhaus brachte. Über die Pfarreien in Niederraunau, Krumbach und Eberhausen hinaus profitierten weitere Nachbargemeinden von seinem Engagement. Ob im Gottesdienst, bei Vorträgen, in Gesprächsrunden, bei Krankenbesuchen oder persönlicher Beratung, ja sogar in seinen Büchern wird spürbar, was sein Verständnis des Priesterberufs ist: auf die Menschen zuzugehen und ihnen leben zu helfen. Entsprechend beschränkte sich sein Wirkungskreis, solange es ihm gesundheitlich möglich war, nicht auf die Kirche. Er half mit, als die Vereine im Zuge der Dorferneuerung den Schlosshof rodeten, besuchte dörfliche Feste und begab sich mit der Gemeinde auf große Reisen, wie zum Beispiel nach Burgund. Zu seinen Talenten gehört seine Kontaktfreudigkeit und Zuwendungsfähigkeit ebenso wie seine wissenschaftliche Neugier.

Einst war Hermann Ehle Stadtprediger von Aichach

Als er am 18. Mai 1954 bei der Priesterweihe sein "Ich bin da für Euch" sprach, war das Verständnis von Kirche noch durch ein strenges Reglement von engen hierarchischen Vorgaben bestimmt. Der damalige Kaplan Ehle, der bald Stadtprediger in Aichach wurde, hat seine Berufung von Anfang an als Entwicklung und Aufbruch gestaltet. Dabei kam ihm unterstützend der frische Wind des II. Vatikanischen Konzils zugute. Die Menschen haben künftig nicht mehr in unterwürfiger Büßermanier die Kirche um Einlass zu bitten, sondern die Kirche muss sich auf die Menschen zubewegen.

