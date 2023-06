Niederraunau

Pfarrer Hermann Ehle: Vielstimmiger Dank für 65 Jahre Dienst als Seelsorger

Plus 65. Priesterjubiläum: St. Michael in Niederraunau feiert Pfarrer Hermann Ehle mit Klang und Gloria. Das Engagement des 91-Jährigen wird gelobt.

Als das öffentliche Auftreten von Geistlichem Rat Hermann Ehle im zurückliegenden halben Jahr gesundheitsbedingt seltener wurde, merkte man, wie vielen er fehlte, wenn sie sich etwa nach seinem Befinden erkundigten. Entsprechend festlich war nun der Jubel, mit dem Niederraunau und die ganze Pfarreiengemeinschaft dem inzwischen 91-Jährigen anlässlich seines eisernen Priesterjubiläums danken konnten.

Pfarrer Ehle denkt nicht an Ruhestand

Wenngleich er in Niederraunau als Priester im Ruhestand wohnt, so hat er sich doch den Ruf des ortsansässigen Pfarrers erworben. Auch der leitende Pfarrer Josef Baur weiß dies zu schätzen und betonte bei der Eröffnung des Dankgottesdienstes, dass er mit Ehle einen verlässlichen Priester zur Seite habe, der rundherum „alltagstauglich“ sei. Die Berufung, sich Menschen zuzuwenden, kenne bei Ehle keinen Ruhestand. So sei er auch hochbetagt mitten in der Nacht noch ins Krankenhaus geeilt, wenn er zu Patienten gerufen wurde, weil kein anderer erreichbar war.

