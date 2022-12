Restaurant Grüner Baum in Niederraunau schließt Ende Mai 2023

Seit dem Sommer 2018 hat Familie Ancin das Restaurant Grüner Baum in Niederraunau geführt. Kommendes Jahr soll Schluss sein.

"Wie viele von euch schon mitbekommen haben, wird unser Lokal zum 31.05.2023 schließen! Bis dahin sind wir in gewohnter Qualität für euch am Start! Bitte denkt an eure Gutscheine." Diese Nachricht hat der Betreiber des Restaurants Grüner Baum in Niederraunau am Mittwochnachmittag auf der Facebook-Seite des Restaurants verkündet.

Hotel und Restaurant Grüner Baum im Krumbacher Ortsteil gehören zusammen

Der Betrieb wird bis zum Schließungsdatum ganz normal weiterlaufen, wie Stanislav Ancin gegenüber unserer Redaktion sagt. Das Team habe aktuell viel zu tun: Einige Weihnachtsfeiern oder das Magic-Dinner mit drei Gängen und einem Zauberer am 8. und 15. Dezember stehen an. Jahrzehntelang wurde das Restaurant Grüner Baum von Thea Lochbrunner geführt, bevor Familie Ancin den Pachtvertrag im Sommer 2018 übernahm. Ancin war vorher der Besitzer der Ella's Bar in Thannhausen. Sascha Lochbrunner, der Sohn von Thea Lochbrunner, führt das dazugehörige Hotel Grüner Baum. (sohu)

Lesen Sie dazu auch