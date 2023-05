Schäferhunde attackieren Hauskatze in Niederraunau: Das Tier stirbt

Die Katze einer 83-jährigen Frau aus Niederraunau wird von zwei Schäferhunden getötet. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige.

Am Montagabend wurden der Krumbacher Polizei zwei herrenlose Schäferhunde in der Gartenstraße im Krumbacher Ortsteil Niederraunau gemeldet. Im Garten einer Anwohnerin jagten und verletzten die zwei Tiere die Katze der 83-Jährigen tödlich. Später konnten die Polizeibeamten die Hunde in einem Hinterhof der Gartenstraße festhalten, wo sie nach etwas Ermittlungszeit und mithilfe einer Zeugin den Halter der Schäferhunde ausmachten. Dieser nahm die Tiere entgegen. Den Hundehalter erwartet eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz, teilte die Polizei mit. Weiter konnten Missstände bei der Haltung der Tiere festgestellt und an das zuständige Veterinäramt gemeldet werden. (AZ)