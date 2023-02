Schneeglätte: Junger Fahrer rutscht in Niederraunau in ein Haus

Ein Autofahrer kommt in Niederraunau auf dem Kopfsteinpflaster ins Schleudern und fährt gegen ein Gebäude.

Am Sonntagabend ereignete sich im Krumbacher Ortsteil Niederraunau ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Schloßstraße in südlicher Richtung. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und dem daraus resultierendem glatten Kopfsteinpflaster verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein angrenzendes Gebäude. Am Fahrzeug und Gebäude entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro, teilte die Polizei mit. Gegen den Fahrer wird nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (AZ)