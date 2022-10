Schwerer Zusammenprall in Niederraunau

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet, sind drei Autos in einen Unfall mit fünfstelligem Schaden verwickelt.

Ein 52-Jähriger hat Samstagmittag an der Kreuzung im Krumbacher Ortsteil Niederraunau einen Zusammenprall, bei dem drei Autos beschädigt wurden, verursacht. An der Kreuzung der Krumbacher und der Allgäuer Straße fuhr er, ohne Vorfahrt zu gewähren, in die Allgäuer Straße und fuhr gegen das Auto eines 48-Jährigen, der in Richtung Krumbach fuhr. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sein Auto auf die andere Fahrbahnseite geschleudert wurde und dort mit einem dritten Auto zusammenstieß, das in Richtung Aletshausen fuhr.

Der 48-Jährige und seine Mitfahrer wurden in das Krumbacher Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde jedoch niemand verletzt. Das Fahrzeug des 48-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 14.500 Euro. (AZ)