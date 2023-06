Niederraunau

vor 31 Min.

Seit 55 Jahren: Niederraunauer Kegler treffen sich heute noch

Plus Bei der Gründung der Kegelgemeinschaft in den 1960er-Jahren spielt die Feuerwehr eine Rolle. Geblieben ist unter anderem das gute Verhältnis zwischen Keglern und Wirtsleuten.

Von Hans Bosch

Sie bezeichnen sich selbst als „Wilder Haufen“, wenngleich der richtige Name „Club 14“ lautet. Um was es dabei geht? Um eine Kegel-Gruppe, die sich vor 55 Jahren aus 14 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Niederraunau bildete und sich noch immer im vierzehntägigen Rhythmus trifft. Aus den damals jungen Erwachsenen sind inzwischen Männer älterer Semester geworden, die diese Freizeitbeschäftigung weiter aktiv betreiben. Große Feiern und die Teilnahme an Wettbewerben waren und sind nicht ihr Metier; im Vordergrund stehen die Unterhaltung, die sportliche Betätigung und die Abwechslung im Alltagsleben. Und doch wird das kleine Jubiläum im Juni mit einem Grillfest im Garten des Aktiven Anton Schmid in Mindelzell zünftig gefeiert.

Von den Gründungsmitgliedern sind allerdings nur noch zwei aktiv: Josef Schmid und Helmut Linder. Ersterer ist Organisator der Kegelabende, für die Austragung der jährlichen Vereinsmeisterschaft verantwortlich und zugleich Instandhalter der Kegelbahntechnik. Er ist es auch, der notwendige Reparaturen erledigt, die Bahn auf den jeweils neuesten technischen Stand bringt und für die Sauberkeit der Anlage sorgt. Das tut er bereits seit dem Jahre 1972 ehrenamtlich, was besagt, er war bereits beim Einbau in der zwei Jahre vorher eröffneten Gaststätte Krausenbeck aktiv.

