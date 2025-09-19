Sommerfest der Herzsportgruppe Krumbach

Schon zur Tradition der Herzsportgruppe Krumbach gehört das jährliche Sommerfest zu Beginn der Sommerpause. Der Innenhof der Berufsschulturnhalle wurde von vielen Helfern mit Tischen und Stühlen bestückt und liebevoll alles dekoriert. Für Essen und Trinken war ebenfalls bestens gesorgt. Die Vorsitzende Annemarie Harder konnte 70 Vereinsmitglieder zu dem Fest begrüßen. Allen Vereinsmitgliedern ab dem 70. Lebensjahr wird zu runden, bzw. halbrunden Geburtstagen halbjährlich gratuliert und mit einem kleinen Geschenk bedacht. Nach der Pause geht es seit Donnerstag, 11. September, zu den gewohnten Zeiten mit den regulären Übungsstunden weiter. Es können Anmeldung für den Jahresausflug am 25.9. abgegeben werden. Die Fahrt geht zum Franz-Josef-Strauß-Flughafen bei Erding, danach folgt eine Einkehr in München und eine Schifffahrt auf dem Ammersee.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!