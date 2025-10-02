Sprechabenteuer Kindergarten - eine Kita stellt sich vor

Zum Start ins neue Kindergartenjahr nutzte die Kindertagesstätte St. Gabriel in Niederraunau den ersten Elternabend der Kitagruppen, um alle Eltern über Projekte und Gegebenheiten, Neuheiten und Aktionen der Kindertagessstäte zu informieren und die Eltern einzuladen, verschiedene Möglichkeiten und Methoden der Sprachförderung der Kindertagesstätte aktiv kennenzulernen. Ein Höhepunkt war eine klassische Kasperlevorführung, wobei es hier vor allem darum geht, mit viel Spaß, Action und Spannung unter Einbezug der Zuschauer die Konzentration zu fördern. Einem Märchen lauschen konnten die Eltern mittels der Kett-Methode: mit Tüchern, Bauklötzen, Stroh, einem „Lagerfeuerchen“, einem kleinen Spinnrad und weiteren Utensilien wurde das Märchen vom Rumpelstilzchen erzählt. Eine Klanggeschichte zur Sprachförderung wurde angeboten - hier unterstützen verschiedene, zur Handlung passende Musikinstrumente den Verlauf der Geschichte. Der Kita St. Gabriel war es wichtig, die Möglichkeiten der Sprachförderung den Eltern aufzuzeigen und selber erleben zu lassen, denn Sprachförderung kann auch Spaß machen.

