Niederraunau: Sprechabenteuer Kindergarten - eine Kita stellt sich vor

Niederraunau

Sprechabenteuer Kindergarten - eine Kita stellt sich vor

Mit Worten die Welt entdecken.
Von Iris Wojatschek für Katholische Kindertagesstätte (Krippe und Kindergarten)
    Bei einer Klanggeschichte werden einfache Instrumente beim Erzählen mit eingesetzt.
    Bei einer Klanggeschichte werden einfache Instrumente beim Erzählen mit eingesetzt. Foto: Iris Wojatschek

    Zum Start ins neue Kindergartenjahr nutzte die Kindertagesstätte St. Gabriel in Niederraunau den ersten Elternabend der Kitagruppen, um alle Eltern über Projekte und Gegebenheiten, Neuheiten und Aktionen der Kindertagessstäte zu informieren und die Eltern einzuladen, verschiedene Möglichkeiten und Methoden der Sprachförderung der Kindertagesstätte aktiv kennenzulernen. Ein Höhepunkt war eine klassische Kasperlevorführung, wobei es hier vor allem darum geht, mit viel Spaß, Action und Spannung unter Einbezug der Zuschauer die Konzentration zu fördern. Einem Märchen lauschen konnten die Eltern mittels der Kett-Methode: mit Tüchern, Bauklötzen, Stroh, einem „Lagerfeuerchen“, einem kleinen Spinnrad und weiteren Utensilien wurde das Märchen vom Rumpelstilzchen erzählt. Eine Klanggeschichte zur Sprachförderung wurde angeboten - hier unterstützen verschiedene, zur Handlung passende Musikinstrumente den Verlauf der Geschichte. Der Kita St. Gabriel war es wichtig, die Möglichkeiten der Sprachförderung den Eltern aufzuzeigen und selber erleben zu lassen, denn Sprachförderung kann auch Spaß machen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

