Trafohäuschen in Niederraunau besprüht

In Niederraunau werden in der Mindelzeller Straße Verteilerkästen mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 13. Februar, bis Mittwoch, 14. Februar, 10. Uhr, wurden in der Mindelzeller Straße in Niederraunau ein Trafohäuschen sowie mehrere Verteilerkästen mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wurde mit etwa 250 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/ 905111, melden. (AZ)-