Unbekannte brechen Kerzenkasse an Mariengrotte in Niederraunau auf

Die Kassenkerze an der Mariengrotte wurde aufgebrochen.

Kerzenkasse aufgebrochen: Die Krumbacher Polizei sucht Zeugen, die einen Diebstahl an der Mariengrotte am Mühlberg in Niederraunau gesehen haben.

Am Samstagnachmittag hat eine Besucherin der Mariengrotte am Mühlberg in Niederraunau festgestellt, dass die dortige Kerzenkasse gewaltsam aufgebrochen worden ist. Der genaue Tatzeitpunkt sowie die Höhe des Entwendungsschadens sind laut Polizeibericht bislang nicht bekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

