Und plötzlich "ziert" ein Kratzer das Auto: Sachbeschädigung in Krumbach

Von vorne bis nach hinten zieht sich auf einer Fahrzeugseite ein langer Kratzer. Er muss in Niederraunau frisch entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Niederraunau und sucht dafür mögliche Zeugen. Am Montagabend bemerkte ein Mann einen frischen Kratzer an seinem Pkw, der sich von dem hinteren linken Kotflügel bis hin zur Fahrertür zieht. Der Geschädigte hatte sein Auto nachmittags in der Friedhofstraße im Krumbacher Ortsteil Niederraunau abgestellt. Als Unfallverursacher kommt laut Polizei eine Person mit Fahrrad in Frage. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Krumbach bittet Zeugen sich zu melden unter Telefon 08282/9050. (AZ)