Unfall mit einer verletzten Person in Niederraunau

Eine Fahrerin kommt bei Niederraunau auf den Seitenstreifen und touchiert danach mehrere Bäume.

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ereignete sich auf der GZ 7 zwischen Niederraunau und Mindelzell ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 5000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw die GZ 7 von Mindelzell kommend, in Richtung Niederraunau. Etwa einen Kilometer vor Niederraunau geriet der Pkw ins Schlingern. Im weiteren Verlauf sei dieser zunächst auf den rechten Seitenstreifen, anschließend durch zu starkes Gegenlenken nach links von der Fahrbahn abgekommen, so die Angaben der Polizei. Dort touchierte sie mit ihrem Fahrzeug mehrere Bäume und kam nach etwa 100 Metern im Bereich der Böschung zum Stehen. Die 33-Jährige wurde durch Rettungsdienst leicht verletzt zur Behandlung in eine Klinik verbracht. (AZ)