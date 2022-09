Verein hat Antrag für die Freie Naturschule Unterallgäu zurückgezogen

Plus Zum neuen Schuljahr gibt es doch kein alternatives Angebot des Vereins Fenabele aus Niederraunau. Der Antrag auf Gründung einer Naturschule wurde zurückgenommen.

Mit dem neuen Schuljahr gibt es nun doch keine neue Schule im Unterallgäu. Die geplante Freie Naturschule im Landkreis Unterallgäu ist vorerst Geschichte. Der Niederraunauer Verein Fenabele (das steht für "Förderung und Erhaltung des natürlichen und begeisterten Lernens e. V.") hat seine Anträge auf Genehmigung der Schule Anfang August zurückgenommen. Das teilt Karl-Heinz Meyer, Pressesprecher der Regierung von Schwaben, auf Anfrage mit. Diese Ersatzschule hätte, so beschrieb es die Vorsitzende des Vereins im März dieses Jahres, eine Alternative zum staatlichen Schulsystem bieten sollen. In Containern auf einer Wiese hätte gelernt werden sollen.