Versuchter Einbruch in Lastwagen in Niederraunau

In einen geparkten Lkw wollten offenbar zwei Männer einbrechen. Der im Führerhaus schlafenden Fahrer wurde geweckt und rief die Polizei.

Dienstagnacht gegen 3.30 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter den Auflieger eines Lkw in der Raiffeisenstraße im Krumbacher Stadtteil Niederrauau zu öffnen. Der im Führerhaus schlafende Fahrer wurde von dem Lärm geweckt und konnte zwei Männer in Kapuzenpullis erkennen. Daraufhin sperrte sich der 38-Jährige im Führerhaus ein und rief die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter jedoch nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)