Niederraunau

Verwandter stirbt an Messerstichen: 43-Jährige wegen Mordes angeklagt

Plus Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Niederraunau ergeben, die Tatverdächtige soll heimtückisch gehandelt haben. Die Frau ist nicht mehr in Untersuchungshaft.

Von Sophia Huber

Es war ein Montagnachmittag Ende August vergangenen Jahres, als ein 83-jähriger Mann tot in seinem Wohnhaus im Krumbacher Ortsteil Niederraunau von der Polizei gefunden wurde. Bei der tatverdächtigen Frau soll es sich um seine Schwiegertochter handeln, die sich unmittelbar nach der Tat der Polizei stellte. Sie rief damals selbst den Notruf und sagte, sie hätte einen Mann getötet. Für etwa ein halbes Jahr saß die Frau nun in Untersuchungshaft. Inzwischen sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei Memmingen abgeschlossen. Es gibt jetzt Ergebnisse, die die Brutalität der Tat verdeutlichen.

Mittlerweile ist die heute 43-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Wie Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, mitteilt, hat sich im Zuge der Ermittlungen eine psychische Erkrankung bei der Frau herausgestellt. Deswegen liege auch eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit vor. Die mutmaßliche Täterin soll mehrfach auf ihren Verwandten eingestochen haben. Thamm spricht von einer mittleren zweistelligen Anzahl an Messerstichen.

