Niederraunau

18:00 Uhr

Vom Burger essen zum betreuten Wohnen im Grünen Baum in Niederraunau

Plus Mit dem Grünen Baum in Niederraunau verlieren die Mittelschwaben wieder eine Gaststätte. Im Herbst kehrt dort wieder Leben ein.

Von Annegret Döring

So schön lässt es sich hier an einem heißen Sommertag unter den Platanen sitzen. Bis vor Kurzem bot Gastwirt Stanley Ancin hier noch leckere Burger und vieles mehr an und der Biergarten war stets gut gefüllt, wie auch die dazugehörige Gaststätte "Grüner Baum" im Krumbacher Stadtteil Niederraunau. "Restaurant dauerhaft geschlossen", verkündet ein Schild im Außenbereich. Im Biergarten sind Stühle und Tische verwaist und auf dem Boden liegen die von der Sommerhitze vertrockneten Blätter der Platanen, die niemand mehr zusammenrecht. Doch im Hintergrund sind Gespräche gelaufen, was eine neue Nutzung des Gebäudes angeht.

Im Krumbacher Bauausschuss wurde das Thema bereits behandelt, denn es gibt eine Nutzungsänderung: Eine Gaststätte wird es dort nicht mehr geben und auch kein Hotel. Aus dem Gastronomie- und Hotelbetrieb wird ein betreutes Wohnen mit Förderstätte für Menschen mit erworbener Hirnschädigung. Sascha Lochbrunner, der Besitzer der Immobilie, erklärt, dass der Fünf-Jahres-Vertrag, der zunächst mit dem Wirt bestanden hatte, von diesem nicht weitergeführt werden wollte. Im letzten Herbst hatte es darüber Gespräche gegeben. Da es mit Lochbrunner und dem Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) bereits früher Berührungspunkte gegeben hatte, rief er dort an und Josef Liebl vom erweiterten Vorstand war interessiert, etwas zusammen zu entwickeln für die Immobilie. Lochbrunners Mutter Thea hatte das Hotel im Grünen Baum betrieben mit 27 Zimmern und wollte gerne altersbedingt aufhören. Einen Pächter dann für Gaststätte und Hotel gemeinsam zu finden sei schwierig, so Lochbrunner. Es habe zwar Interessenten gegeben, doch müsse es schon jemand sein, der einen Betrieb dieser Größe (2250 Quadratmeter) auch professionell betreiben könne. Burger oder anderes Gaststättenessen wird es in Zukunft also nicht mehr geben an dem ortsprägenden Platz in Niederraunau an der Ecke Krumbacher Straße/Allgäuer Straße.

