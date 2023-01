Niederraunau

12:30 Uhr

Vor 110 Jahren vergab Niederraunau die Chance auf ein Altersheim

Plus Kommerzienrat Michael Schleifer zog seine Finanzierungszusage wegen eines Einwands des örtlichen Pfarrers zurück.

Die Errichtung von Altersheimen erfolgt verstärkt in einer Zeit, die unserer heutigen Situation stark ähnelt: Zu Beginn des letzten Jahrhunderts zogen die Mietpreise besonders in Großstädten so sehr an, dass vor allem ältere Frauen, wenn sie mit einer kleinen Witwenrente auskommen mussten, sich die Miete nicht mehr leisten konnten. Diese Beobachtung dürfte beim königlich-bayerischen Kommerzienrat Michael Schleifer, der in Niederraunau am 7. Februar 1847 geboren wurde, aber als Firmeninhaber in Berlin lebte, Pate gestanden haben: Er legte vertraglich fest, für seinen Geburtsort ein Altersheim zu stiften und für dessen Bau 60.000 Goldmark zu spenden. Dies war 1912 eine vergleichsweise üppige Summe, da das monatliche Bruttoeinkommen eines gelernten Arbeiters damals unter 100 Mark lag.

