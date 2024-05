Zweiradfahrer stürzt auf verdrecktem Radweg bei Niederraunau

Am Sonntagnachmittag verletzte sich ein Senior bei einem Unfall mit seinem Kleinkraftrad auf der Gemarkung von Niederraunau. Was genau geschah.

Ein verschmutzter Radweg wurde am Sonntag einem Kleinkraftradfahrer zum Verhängnis. Er baute einen Unfall. Die Polizei beschreibt den Vorfall so: Am Sonntag gegen 15.40 Uhr, war ein 65-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Kreisstraße 30 von Gaismarkt kommend in Richtung B 16 unterwegs. Diese überquerte der 65-Jährige und bog nach links auf den dortigen Radweg ein. Aufgrund von Verschmutzungen auf dem Radweg stürzte er allein beteiligt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Am Kleinkraftrad entstand kein Schaden, so die Polizei. (AZ)