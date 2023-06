Verletzte Frau und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Niederraunau

Eine 81-jährige Frau wird bei einem Verkehrsunfall in Niederraunau leicht verletzt. Der Schaden ist hoch.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist die Krumbacher Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen worden. Laut Polizeibericht wollte eine 46-jährige Autofahrerin am Ortseingang von Niederrraunau von der Mindelzeller Straße nach links in die Straße Gehrenwäschen einbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende und bevorrechtigte Fahrzeug einer 81-jährigen Frau. So kam es zum Zusammenstoß. Die Rentnerin wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Krumbach gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es wird von einem Sachschaden von circa 38.500 Euro ausgegangen. (AZ)