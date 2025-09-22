„Das habe ich richtig genossen“: Fabian Singer steht im Halbfinale von Ninja Warrior

An seinen ersten Kontakt mit der RTL-Show „Ninja Warrior“ erinnert sich Fabian Singer noch ganz genau. „Ich habe damals die erste Staffel angesehen“, sagt Singer zu der Sendung, die ihre Premiere im deutschen Fernsehen im Sommer 2016 feierte. Schon damals habe er sich vorgenommen, einmal an der Show teilzunehmen. „Aber ich habe das gesagt, wie man das halt so sagt: mit Chips auf der Couch vor dem Fernseher“, so Singer. Erst etwas später begann der heute 20-Jährige, der aus dem Dillinger Stadtteil Steinheim stammt und inzwischen als Ninja-Lehrer in Thannhausen arbeitet, mit dem Training. Nach zwei abgelehnten Bewerbungen schaffte er es im dritten Anlauf dann tatsächlich in die Sendung – und erreichte in der Show, die am Freitagabend ausgestrahlt wurde, souverän die nächste Runde.

Vorbereitung auf „Ninja Warrior“: Singer baut eigenen Parcours im Garten

„Los ging es bei mir 2018 mit Klimmzügen“, sagt Singer zu seinen ersten Gehversuchen im Ninja-Sport. Schnell reichte ihm das allerdings nicht mehr aus. „Ich wollte auch auf einem richtigen Parcours trainieren“, erzählt er. Gesagt, getan: Im Garten baute sich Singer 2020 ein Gerüst, auf dem er Hindernisse überqueren konnte. Wenig später kam er dann auch erstmals in die Ninja-Kletterhalle in Thannhausen. „Da war ich sehr beeindruckt“, so Singer, den die Leidenschaft für den Ninja-Sport spätestens zu diesem Zeitpunkt vollends gepackt hatte. Neben seiner Ausbildung zum Erzieher kam er ein- bis zweimal pro Woche zum Training nach Thannhausen und nahm nebenbei auch an Wettkämpfen teil. Nach dem Ende seiner Ausbildung wurde er dann als Trainer in der Ninja-Kletterhalle angestellt. „Seitdem bin ich vier- bis fünfmal in der Woche hier.“

Außerdem bewarb er sich in dieser Zeit erstmals für die Sendung „Ninja Warrior“. Dafür füllte er einen langen Bewerbungsbogen aus, in dem er seine sportlichen Erfahrungen angab. Außerdem mussten alle Bewerberinnen und Bewerber ein Video von sich drehen, in dem sie ihre Kletterfähigkeiten unter Beweis stellen und erklären, wieso sie an der Show teilnehmen wollen.

Nach zwei Absagen: Singer wird im dritten Anlauf bei Ninja Warrior angenommen

„Ich habe in dem Video Szenen von meinen Wettkämpfen zusammengeschnitten und erzählt, dass ich auch als Ninja-Trainer arbeite“, berichtet Singer. Zunächst musste er sich allerdings noch gedulden, die ersten beiden Bewerbungen des Sportlers wurden abgelehnt. Doch Singer probierte es weiter – mit Erfolg: „Bei meiner dritten Bewerbung wurde ich dann angenommen“, sagt er.

Für ihn ging es daher nach Köln, wo die Sendung aufgezeichnet wird. Der Drehtermin für seinen Auftritt war dabei schon im Juni. Zunächst gab es in der Halle eine Einweisung in den noch unbekannten Parcours. Ein Vorturner präsentierte, wie die Hindernisse absolviert werden müssen. „Wir selbst durften nichts anfassen. Jeder hatte nur einen Versuch“, berichtet Singer. Vor seinem Durchlauf sei er dementsprechend nervös gewesen. „Ich habe natürlich versucht, die Aufregung nicht zu groß werden zu lassen. Aber ich war auf jeden Fall sehr angespannt“, gibt er einen Einblick in seine Gefühlswelt.

RTL-Moderator Köppen über Singer: „Der macht Spaß“

Allerdings ließ er die Aufregung auch schnell wieder hinter sich. „Nachdem ich das erste Hindernis geschafft hatte, war ich wie im Tunnel. Ich wollte es nur noch schaffen“, so Singer. Während viele Kandidaten spätestens nach der Hälfte des Parcours herunterfielen, brachte Singer Hindernis um Hindernis anscheinend mühelos hinter sich und entlockte dadurch nicht nur dem Publikum einiges an Begeisterung. „Der macht Spaß“, sagte Ninja-Warrior-Moderator Jan Köppen, während sein Kollege Frank Buschmann ergänzte: „Die Bewegung ist so Ninja-mäßig. Gefällt mir super gut.“

Mit einer Zeit von drei Minuten und 39 Sekunden beendete Singer schließlich seinen Durchlauf. „Als ich auf den Buzzer im Ziel gehauen habe und wusste, dass ich im Halbfinale stehe, gab es bei mir einen Gefühlsausbruch. Ich war einfach so glücklich, dass ich mein Ziel erreicht habe. Das habe ich richtig genossen.“

Dazu hat er auch allen Grund. Von den 40 Teilnehmern der Sendung hatten neben Singer nur vier weitere Sportler den Hindernislauf erfolgreich beenden können. Trotzdem hadert der 20-Jährige im Nachhinein noch etwas mit sich. So durften die besten vier Teilnehmer der Show an der sogenannten Himmelsleiter antreten. Dabei handelt es sich um ein mehrere Meter hohes Hindernis, das so schnell wie möglich erklommen werden muss. Dem schnellsten der vier Teilnehmer winkt ein Preisgeld von 5000 Euro. Singer verpasste die ersten vier allerdings um nur 13 Sekunden. „Das hat mich schon etwas geärgert, weil 13 Sekunden weniger in meinem Durchlauf auf jeden Fall möglich gewesen wären. Aber insgesamt bin ich natürlich froh, es überhaupt geschafft zu haben.“ Sein Versuch im Halbfinale wird am Freitag, 14. November, ab 20.15 bei RTL und RTL+ ausgestrahlt.