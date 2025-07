Mit Haltung, Herz und Humor: Norbert Rehfuß verabschiedet sich vom SKG

Mit einer Mischung aus Wehmut, Wertschätzung und einer Prise britischem Humor wurde Norbert Rehfuß, langjähriger Schulleiter des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach, in den Ruhestand verabschiedet. In einer festlichen Feierstunde in der Aula des SKG versammelten sich Weggefährten, politische Vertreter, ehemalige Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertreter – und zeichneten ein eindrucksvolles Bild eines Mannes, der Schule nicht nur geleitet, sondern gelebt hat. Mit britischer Folklore wurde die Feier von Schülerinnen und Schülern musikalisch umrahmt.

