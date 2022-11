Bei einer Radtour findet Claus Hartmann 11.000 Euro

Plus Er gibt 11.000 Euro gefundenes Geld bei der Polizei in Krumbach ab: Wie ein Nebenerwerbslandwirt aus Obenhausen bei Buch zum Helden für eine betagte Frau wurde.

Ganz anders als geplant verlief eine sonntägliche Radtour eines Ehepaars aus dem Bucher Ortsteil Obenhausen kürzlich. Claus Hartmann und seine Frau Simone hatten sich im Frühjahr E-Bikes gekauft und sind damit öfter unterwegs. Er hat schon über 4000 Kilometer auf dem Tacho, weil er oft auch in die Arbeit zu den Wieland-Werken nach Vöhringen fährt. Seine Frau Simone ist um die 2000 Kilometer auf dem neuen Bike geradelt. Auf einer gemeinsamen Tour wurde Claus Hartmann nun durch Zufall zum Helden.