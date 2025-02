Spiegelklatscher bei Deisenhausen: Polizei sucht Zeugen

Auf der Lindenstraße in Oberbleichen, einem Gemeindeteil von Deisenhausen, ist am Donnerstag ein Unfall passiert. Ein Autofahrer war laut Polizei gegen 17.15 Uhr in westlicher Richtung unterwegs. Dabei kam es zu einem sogenannten Spiegelklatscher mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher hielt nicht an und setzte seine Fahrt in östlicher Richtung fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen hellblauen Ford mit möglichen Beschädigungen am linken Außenspiegel. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282-9050 zu melden. (AZ)

