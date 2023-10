Halloween-Party in Oberegg der Faschingsfreunde Wiesenbach-Halbertshofen

Kostüme, Schminke und ganz viel gute Laune: Am Wochenende gab es für Halloween-Fans allerhand Möglichkeiten, um sich im Landkreis Günzburg gemeinsam zu gruseln. DJ Chicco von den Faschingsfreunden Wiesenbach-Halbertshofen legte am Samstagabend in Oberegg auf und sorgte für ausgelassene Stimmung im beheiztes Zelt. Unser Party-Fotograf Christoph Sauter mischte sich wieder unter die Feiernden.