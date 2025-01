Auch in Obergessertshausen gingen die Sternsinger von Haus zu Haus, um für notleidende Kinder in der Welt zu sammeln. Kinder und Jugendliche unterstützen die Aktion der Sternsinger und möchten sich bei allen Bürgern für die freundliche Aufnahme bedanken und natürlich auch über die großartige Spende von 1018 Euro, die so zusammengekommen sind.