Obergessertshausen/Krumbach

vor 18 Min.

Max Brandl triumphiert beim Mountainbikewochenende im Kreis Günzburg

Sieger bei den Bundesliga-Rennen in Krumbach und in Obergessertshausen: Maximilian Brandl.

Plus Brandl ist der große Sieger in Krumbach und Obergessertshausen. Auch Lokalmatador Tobias König ist zufrieden. Andreas Egger erlebt dagegen ein äußerst schmerzhaftes Heimrennen.

Von Piet Bosse

Es hätte nicht besser laufen können für Maximilian Brandl. Am Samstag gewann er das Shortrace in Krumbach bei seiner ersten Teilnahme nach 20:40 Minuten mit zehn Sekunden Vorsprung vor Leon Kaiser und Julian Schelb, die nur eine halbe Sekunde trennte. Am Sonntag in Obergessertshausen fuhr er nach 1.24:36 Stunde wieder als Erster ins Ziel. Der Gewinner des Mountainbike-Wochenendes war am Ende dementsprechend glücklich: „Ich bin gut reingekommen und habe mich gut gefühlt. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich richtig fit bin.“ In den ersten beiden Runden des Cross Country-Rennens lieferte sich Brandl ein enges Duell mit Luca Schwarzbauer, ehe er sich zwei Runden vor Schluss absetzen konnte und schließlich mit über einer Minute Vorsprung gewann. David List fuhr auf den dritten Platz.

