Motorradfahrer wird bei Obergessertshausen leicht verletzt

Ein 27-Jähriger rutscht bei Obergessertshausen mit seinem Motorrad rund 20 Meter über die Fahrbahn. Was die Polizei Motorradfahrern ans Herz legt.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer war am Dienstag, gegen 8.45 Uhr auf der Staatsstraße von Obergessertshausen in Richtung Könghausen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende von Obergessertshausen kam er ins Schlingern und stürzte laut Polizeibericht aufgrund des Fahrfehlers. Der 27-Jährige rutschte anschließend mit seinem Motorrad rund 20 Meter über die Fahrbahn und blieb im angrenzenden Grünstreifen liegen. Er kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Krumbach.

Das Motorrad wurde nur leicht beschädigt. Zur Verkehrsregelung waren die Feuerwehren aus Aichen und Obergessertshausen eingesetzt. Die Polizeiinspektion Krumbach möchte in diesem Zusammenhang und mit der anstehenden neuen Motorradsaison darauf hinweisen, dass im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest (Sitz in Kempten) die Zahl der getöteten Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen insgesamt gestiegen ist. Dieser negative Trend steht im Gegensatz zur positiven Entwicklung bei den Motorradunfällen in anderen Regionen.

Motorradsaison 2022: Polizei Krumbach gibt Tipps für Fahrer

"Mit Beginn der neuen Zweiradsaison liegt ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit damit bei dieser Gruppe", schreibt das Kemptener Präsidium. Einerseits setzen die Beamtinnen und Beamten dabei auf Kontrollen sowohl im täglichen Dienst als auch bei besonderen Anlässen. "Mit Blick auf die Zielgruppe der motorisierten Zweiradfahrer startet dabei die bewährte Kontrollgruppe Motorrad des Präsidiums in ihre fünfte Saison."

Die Polizeiinspektion Krumbach appelliert an alle Motorradfahrer: Regelmäßig gecheckt werden sollte die Sicherheit des Motorrads (Bremsen, Luftdruck, Licht etc.). Das Tragen von Schutzkleidung mit Reflektoren ist notwendig. "Halten Sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Fahren Sie stets umsichtig. Vermeiden Sie gefährliche Überholmanöver. Nehmen Sie Rücksicht. Das gilt natürlich für alle Verkehrsteilnehmer", betont die Polizei abschließend. (AZ)