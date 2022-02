Mountainbike-Strecke bei Obergessertshausen nimmt weitere Hürde

Plus Architekt Eugen Riedler stellt geänderten Bebauungsplan für eine Radrenn- und Übungsstrecke am Weiherberg bei Obergessertshausen vor.

Herbert Egger ist Vater von zwei Söhnen, die sich dem Radsport verschrieben haben. Um ihnen eine ideale Trainingsmöglichkeit zu bieten, stellte er ihnen ein großes Areal von seinem Wald- und Flurstück am Weiherberg südwestlich von Obergessertshausen zur Verfügung. Aus diesem Grund stellte er bereits 2020 den Antrag bei der Gemeinde Aichen zur Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Bebauungsplanes, die nun vorliegen.