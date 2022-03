Obergessertshausen

18:00 Uhr

Mountainbike: So läuft das Bundesligarennen in Obergessertshausen und Krumbach

Plus Das drittgrößte deutsche Rennen steigt am Wochenende in Krumbach und Obergessertshausen. Etwas ist anders an der Mountainbike-Strecke für das Rennen am Sonntag.

Von Piet Bosse

Sie brettern durch den Krumbacher Schlosspark und fahren die steilen Treppen hinunter, und einen Tag später fahren fast 400 Mountainbike-Fahrerinnen und -Fahrer durch den Wald bei Obergessertshausen. Die Mountainbike-Bundesliga macht am Wochenende wieder Halt im Landkreis Günzburg. Vor allem in Obergessertshausen hat sich etwas geändert. Die Fahrer des gastgegebenen MSC Wiesenbach haben aber nur Außenseiterchancen.

