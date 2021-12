Obergessertshausen: Wegen Gespräch am Steuer in parkendes Auto gefahren

Ein 61-jähriger Fahrer unterhielt sich in Obergessertshausen intensiv mit seiner Beifahrerin. Dadurch übersah er ein parkendes Auto.

Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer war am Donnerstag um 18.10 Uhr auf der Hauptstraße in Obergessertshausen unterwegs. Hierbei unterhielt er sich laut Polizei mit seiner Beifahrerin so intensiv, dass er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw zu spät erkannte.

Fahrer wollte parkendem Auto in Obergessertshausen noch ausweichen

Trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers kollidierte er mit dem Heck des stehenden Fahrzeuges. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Feuerwehr Obergessertshausen war kurzzeitig mit der Verkehrsregelung an der Unfallstelle betraut. (AZ)