Obergessertshausen

Pfarrkirche St. Peter und Paul strahlt in neuem Glanz

Am Sonntag findet in Obergessertshausen ein Festgottesdienst anlässlich der Renovierung der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt.

Von Josef Jäger

Es ist geschafft: Pfarrer Bernhard Endres und die Kirchengemeinde Obergessertshausen freuen sich über die gelungenen Renovierungsarbeiten ihrer Pfarrkirche St. Peter und Paul – die nun am kommenden Sonntag, 21. Mai, mit einem Festgottesdienst offiziell beendet werden. Der Festtag in Obergessertshausen beginnt am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr mit dem Empfang von Weihbischof Anton Losinger am Pfarrhof mit anschließender Prozession zur Kirche, dem sich um 10 Uhr der Festgottesdienst anschließt. Am Nachmittag besteht dann noch die Möglichkeit einer Kirchenführung.

Wie Pfarrer Bernhard Endres erzählt, war das schlimme Ereignis im Januar 2006 von Bad Reichenhall, als die Dachkonstruktion der Eislauf- und Schwimmhalle zusammenbrach und vielen Menschen das Leben kostete. Es war das „Signal“, sich weiter um die Standsicherheit „seiner“ Kirchen zu kümmern. Laut Endres haben Untersuchungen in Obergessertshausen bereits unter seinem Vorgänger 2016 stattgefunden. Er war nun als „Quereinsteiger“ – also als neuer Pfarrer – der Gemeinde gefordert, das Projekt weiterzuverfolgen.

