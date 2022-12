Christbaumverkauf soll dem kranken Ben helfen

Der zehnjährige Ben aus Röfingen braucht dringend einen Treppenlift. Franz Langenmaier aus Obergessertshausen spendet nun von jedem verkauften Christbaum einen Euro.

Unter dem Motto: "Es gibt nichts Gutes - außer man tut es", führt Franz Langenmaier auch in diesem Jahr einen Christbaum-Verkauf vom 26. November bis 24. Dezember durch. Von jedem verkauften Baum spendet er einen Euro. Der Rentner ruft außerdem zu Spenden auf, um der Familie des schwer kranken Ben aus Röfingen finanziell helfen zu können. Der benötigte Rollstuhl-Lift kostete die Familie 31.000 Euro. Die Krankenkasse übernimmt davon 4000 Euro.

Ben ist der Sohn von Julian und Jasmin Staudacher aus Röfingen. Mit seinen zehn Jahren hat der Junge schon einiges durchgemacht. Das Ehepaar freute sich auf die Ankunft ihres ersten Kindes. In der 27. Schwangerschafts-Woche gab es bei einer Kontroll-Untersuchung jedoch eine schreckliche Nachricht: Der Bub wird mit einem offenen Rücken zur Welt kommen. So wurde gleich nach der Geburt am 20. August 2012 das erste Mal operiert und es sollten noch viele weitere OPs folgen. Mit zwei Jahren bekam Ben einen Rollstuhl, seitdem ist er auf diesen angewiesen. Dennoch macht er alles, was ihm Freunde macht, unterstützt von den Eltern und seinen beiden jüngeren Brüder.

Er geht zur Schule, die gut einen Kilometer weit entfernt ist. Weil der Weg dorthin mit dem Rollstuhl schwierig ist, finanzierte die Krankenkasse ein Hand-Bike, mit dem Ben prima zurechtkommt. Um im Haus selbstständiger zu sein, wünschte sich der Junge sehnlichst einen Treppenlift, damit er ohne Hilfe in seine Räume im Obergeschoss kommen kann. Bis dahin hatte man ihn immer getragen, aber mit zunehmendem Alter wurde Ben immer schwerer. Jetzt kann er selber nach oben. Das Ganze hatte aber einen Haken. Der Lift kostete 31.000 Euro und dafür mussten die Eltern einen Kredit aufnehmen. Die Reaktion des engagierten Rentners Franz Langenmaier: "Lasst uns gemeinsam Helfen, damit die Eltern ihre Schulden tilgen können!"

Der Christbaumverkauf in Obergessertshausen ist täglich

Der Verkauf von Nordmannstannen, Blaufichten und Tannenzweigen bei der Familie Langenmaier am Peter- und Paul-Platz in Obergessertshausen findet täglich, einschließlich sonntags, zwischen 9.30 und 18 Uhr bis Samstag, Heiligabend, statt. Am dritten Adventssonntag, den 11. Dezember, spielt ab 14 Uhr die heimische Musikkapelle. Die Anfahrt ist ausgeschildert. Außerdem gibt es ein Spendenkonto: Raiba Balzhausen - Kennwort: "Ben Staudacher, Röfingen". IBAN: DE 17 7206 9235 1802 6309 40. Wer Näheres wissen will, kann sich unter Telefon 08262/1705 oder 0151/701875 19 erkundigen.

