Christbaumverkauf und Spendenaktion bringen fast 28.000 Euro

Plus Der schwer kranke Ben aus Röfingen brauchte einen teuren Treppenlift, für den es nur 4000 Euro Kassenzuschuss gab. Unterstützung kommt aus Obergessertshausen.

Franz Langenmaier ist für seine alljährliche Spenden-Aktion an bedürftige Familien sowie schwer kranke Kinder aus dem Verkauf von Christbäumen am Peter- und Paul-Platz von Obergessertshausen landkreisweit bekannt (wir berichteten). Der agile Rentner rief zusätzlich zu Spenden auf, um Julian und Jasmin Staudacher, den Eltern des schwer kranken Ben aus Röfingen finanziell helfen zu können, denn der bereits eingebaute Rollstuhl-Lift kostete 31.000 Euro. Die Krankenkasse übernahm aber lediglich 4000 Euro.