Beim Adventsnachmittag in Oberried war viel geboten

Die Dorfgemeinschaft in Oberried empfing die Besucherinnen und Besucher, in der Kapelle gab es viele Krippen zu sehen und weihnachtliche Musik war natürlich auch geboten.

Der Aufruf des Pfarrgemeinderates in Breitenthal, ein Adventsfenster zu gestalten, war Anlass für die Außenstelle Kapelle Oberried, einen Adventsnachmittag mit Krippenausstellung zu gestalten. Am Samstag war es nun so weit: Die Dorfgemeinschaft Oberried stand bereit, um in weihnachtlicher Atmosphäre und winterlichem Postkartenwetter Gäste aus der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal und Dekan Klaus Bucher zu empfangen.

Anton Burghard, als Krippenschnitzer ganzjährig aktiv, stellte eine Auswahl seiner und weiterer Krippen in der St.-Franziskus-Kapelle zur Besichtigung aus. Weiter stellte er einige Eigenbauten als Spende zur Verfügung. Sigrid Lecheler vom Pfarrgemeinderat Breitenthal stellte Bastelarbeiten und gespendete Unikate auf Spendenbasis aus, deren Erlös für die Diözese Sokoto in Nigeria bestimmt ist.

Alexander Schiefele organisierte mit der Oberrieder Kinderschar, zusammen mit seiner Schwester Stefanie Joas, Weihnachtslieder an der Kapelle, deren musikalischen Höhepunkt Kaplan Victor Mordi aus Nigeria darbot. Die Segnung der Krippen fand am Sonntagnachmittag statt. Die Gäste nahmen das Angebot zahlreich wahr, genossen das Angebot für Leib und Seele und sammelten sich in frostig kalter Winternacht an den Feuerstellen. Der Erlös der Veranstaltung auf Spendenbasis kommt dem Erhalt der Kapelle und verschiedenen karitativen Einrichtungen zugute. (AZ)