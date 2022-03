Oberrohr

vor 35 Min.

Georg Riederle hat in Oberrohr viel bewegt – nun wird er 90

Plus Georg Riederle hat in Oberrohr zahlreiche Akzenten gesetzt. Zu seinem 90. Geburtstag berichtet er über Wegpunkte seines Lebens und eine abenteuerliche Reise als Kind.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Die dicken Bücher enthalten alles, was sich in einem bestimmten Zeitraum in Oberrohr ereignet hat: das kommunalpolitische Geschehen, Vereinsaktivitäten, Jubiläen und vieles mehr. Es ist ein Schatz, den Georg Riederle in jahrelanger Kleinarbeit an historischem Material gesammelt und zusammengestellt hat. Zu seinem 90. Geburtstag besuchte ihn vor ein paar Tagen Bürgermeister Peter Walburger. Der Rathauschef war beeindruckt und erfreut über die Lebensleistung des Jubilars, der sich seit Jahrzehnten für die Gemeinde engagiert.

