Betrunkener Fahrer baut Unfall bei Oberrohr

Der Mann nannte ein Ausweichmanöver wegen eines Rehs als Grund. Er musste mit zur Blutentnahme und ist erst mal seinen Führerschein los.

Von einem Unfall, bei dem Alkohol im Spiel war, berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach war am späten Mittwochabend ein 28-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 25 von Oberrohr in Richtung Hagenried unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen kurz vor der Einmündung an die Staatsstraße 2023 nach rechts ins Bankett. Als Grund gab er an, einem Reh ausgewichen zu sein. Er überfuhr im Folgenden die dortigen Verkehrsinseln und noch die querende Staatsstraße, bis er schließlich auf einem gegenüberliegenden Radweg zum Stehen kam. Der Fahrer blieb bei dem Vorgang unverletzt.

An dem Pkw und verschiedenen Verkehrszeichen entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme rochen die eingesetzten Beamten beim Fahrer jedoch eine Alkoholfahne. Eine Überprüfung ergab einen strafrechtlich relevanten Wert, sodass sie eine Blutentnahme anordneten und den Führerschein sicherstellten. (AZ)