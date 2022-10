Oberrohr

14:52 Uhr

Motorradfahrer bei Unfall in Oberrohr leicht verletzt

Ein Motorrad war in einen Unfall am Dienstag verwickelt.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer fährt in Oberrohr in Richtung Kirchberg. In einer Rechtskurve kommt er auf die Gegenfahrbahn und schlittert in eine Mauer.

Auf der Hauptstraße in Oberrohr, Höhe Einmündung in den Kirchberg, hat sich am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 2000 Euro ereignet. Zur Unfallzeit fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Hauptstraße. So berichtet es die Polizei. Der Fahrer musste in eine Klinik gebracht werden, er war leicht verletzt In einer Rechtskurve geriet er, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen den Bordstein. Im Anschluss schlitterte er an die dort angrenzende Mauer und kam wenige Meter später zu Sturz. Der 55-Jährige wurde zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Er erlitt leichte Verletzungen, berichtet die Polizei Krumbach. (AZ)

