Musikverein Oberrohr begeistert beim Herbstkonzert

Plus Böhmisch und mit viel Gefühl präsentiert sich der Musikverein Oberrohr beim Konzert. Außerdem standen Ehrungen auf dem Programm.

Die Oberrohrer Musikanten luden in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zum Jahreskonzert. Nach dem Versuch einer Terminänderung will man künftig am traditionell letzten Novembersamstag festhalten. Mit einem bunt gemischten Unterhaltungsprogramm bewiesen die Musiker, dass ihre Kapelle nicht nur „böhmisch-mährisch“ tickt, sondern auch für moderne Klänge mit viel Emotion zu haben ist.

Zunächst gestaltete die Jugendkapelle aus Münsterhausen den Auftakt des Konzerts. Mit „Proud Mary“, „Yakety Sax“, „Faded“ und „I want it that way“ durften die jungen Musikantinnen und Musikanten mit ihrem Dirigenten Daniel Hack ihr Können unter Beweis stellen.

