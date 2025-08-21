Ab Samstag, 6. September, heißt es beim Obst und Gartenbauverein Oberrohr wieder "Ran an die Presse". Wie jedes Jahr können Mitglieder und Interessierte ihre frisch geernteten Äpfel, Birnen, Trauben und sogar Karotten zu schmackhaften Saft verarbeiten lassen. Terminvergabe erfolgt telefonisch oder über WhatsApp unter 01573 0820251. Anmeldungen sind jeweils dienstags (erstmals 2. September) von 9 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr möglich. Der Saft kann in praktischen 10-Liter-, 5-Liter- oder 3-Liter-Bags abgefüllt werden, ideal für die Vorratshaltung über den Winter. Preise wie in den vergangenen Jahren. Der Verein freut sich auf viele Anlieferungen und eine erfolgreiche Mostsaison.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!