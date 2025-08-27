Obst und Gartenbauverein Oberrohr

Einen rundum gelungenen Tag bei herrlichen Sommerwetter erlebten die Mitglieder und Freunde des OGV- Oberrohr bei ihrem diesjährigen Vereinsausflug an den Bodensee. Auf dem Programm standen gleich drei spannende Stationen, darunter auch der Besuch eines ehemaligen Bauernhofes, der mit viel Liebe zu einem kleinen Zoo umgestaltet wurde. Hier konnten die Ausflügler verschiedene Tiere bestaunen und die besondere Atmosphäre des umgebauten Anwesens genießen. Weiter ging es zum Überlinger Weltackers. Dort erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie viel Ackerfläche ihnen pro Person zur Verfügung stehen würde, und wie wichtig ein bewusster Umgang mit Lebensmittel und Anbaufläche ist. Die anschaulichen Erklärungen vermittelten wertvolles Wissen und regten zum Nachdenken an. Zum Abschluss kehrte die Gruppe ein und ließ den Tag bei einem gemeinsamen Essen ausklingen. Dabei bot sich ein atemberaubender Ausblick über den Bodensee, ein Moment den viele als krönenden Höhepunkt empfanden.

