Was der Oberrohrer Ortschronist dokumentiert

Plus Georg Riederle aus Oberrohr war fast 30 Jahre Schriftführer beim Schützenverein. Was er aus dieser Aufgabe gemacht und welche Informationen er gesammelt hat.

Schriftführer, das ist eine oftmals unterschätzte Funktion im Vereinsleben. Listen anlegen, Protokolle verfassen, den Briefwechsel führen, das mag als eine zwar notwendige, aber eher zweitrangige Aufgabe gelten. Ein so verstandener Schriftführer wäre ein Verwalter und nicht ein Gestalter. Kümmert sich der Schriftführer überdies um die Vereinschronik und die Pressearbeit, sieht die Sachlage ganz anders aus. Über die Chronik und durch Jubiläumsschriften erfährt man, wie alt ein Verein ist, wie er sich entwickelte, was er leistet und welchen Stellenwert er im Leben einer Gemeinde hat. Eine gute Pressearbeit sorgt dafür, dass der Zweck des Vereins öffentlichkeitswirksam und dynamisch erfüllt wird.