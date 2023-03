Wie der Biber zum Klimawandel an Gewässern beiträgt

Plus Am Beispiel der Kleinen Mindel zwischen Oberrohr und Thannhausen mahnt Fischer Andreas Jungbauer, wie Artenvielfalt und Wasserqualität beeinträchtigt werden können.

Plätscherndes Wasser, Sonnenschein, Vogelgezwitscher und ein laues Frühlingslüftchen - hier an der Kleinen Mindel zwischen St. Maria ( Ursberg) und dem Kaiserweiher nahe des Thannhauser Flugplatzes lässt es sich gut aushalten - ein Platz zum Seele baumeln lassen - oder zum Fischen. Der Sportfischereiverein Thannhausen hat das Gewässer in diesem Abschnitt gepachtet und setzt dort jedes Jahr aufs Neue Jungfische ein. Ein Brutboxenprogramm mit Bachforellen sorgt für das Einsetzen von 10.000 Fischeiern jährlich. Doch die Idylle trügt.

Auch an dem kleinen Fließgewässer ist der Klimawandel zu spüren. Einer, der zu dieser Spürbarkeit beiträgt, ist der Biber. Das große graue Tier mit dem platten Schwanz, der sogenannten Kelle, hat längst alle Fließgewässer und auch Seen der Region als Lebensraum erobert. Bis in kleine Gräben ist er vorgedrungen und das geschützte Tier ist hungrig. Mit Vorliebe nagt es an Ästen und Bäumen, labt sich an der saftführenden Schicht unter der Rinde und schärft am Holz seine Zähne. Mitunter nagt er so lange und immer wieder an einem Stamm, dass der ganze Baum umfällt, wie jüngst an der Kleinen Mindel geschehen.

Eine alte Weide mit gut 60 Zentimeter Stammdurchmesser fand damit einen jähen Tod. Weitere dicke Bäume sind ebenfalls angenagt, manche bereits rundherum, sodass der Baum die zugefügten Schäden nicht mehr ausgleichen kann - er wird absterben. Einige hundert Meter weiter bachabwärts steht so ein abgestorbener Baumriese noch auf der konisch abgenagten Biss-Stelle. Nach oben hin steht nur noch Totholz. Kein Laub wird dort ergrünen und dem Bachlauf an heißen Sommertagen Schatten spenden. Und gerade diesen Schatten braucht das Fließgewässer dringend.

Vom Biber einst unten angenagt, stirbt diese alte Weide komplett ab. Foto: Annegret Döring

Der Biber fällt Großbäume, die fürs Klima der Kleinen Mindel wichtig sind

Andreas Jungbauer, Vorsitzender bei den Thannhauser Fischern und auch bei der Fischereigenossenschaft Untere Mindel, die für das Gebiet von Hasberg bis zur Einmündung in die Donau zuständig ist, zeigt der Redaktion die Biberschäden und sorgt sich. "Wenn immer weniger Schatten spendende Großbäume an den Ufern stehen, dann steigt die Wassertemperatur an, was problematisch für die Artenvielfalt ist", sagt Jungbauer. Seit 45 Jahren ist er im Fischereiverein Mitglied. Bestimmt seit 20 Jahren, so schätzt er, besiedeln Biber die Vereinsgewässer. Seit gut zehn Jahren bringen die Fischer am Burger See, den der Verein als Vereinsgewässer gekauft hat, Bibermatten aus Draht um die Bäume herum an, damit die Verbiss-Schäden durch den Biber in Grenzen gehalten werden. Diese Schutzeinrichtungen gibt es kostenlos vom Landratsamt. "Rund 500 Bibergitter haben wir da schon verbaut, aber an einem Fließgewässer, da würde man ja nicht mehr fertig werden", sagt er ratlos. An einem vom Wasserwirtschaftsamt als Biotop angelegten Seitenarm der Kleinen Mindel sind es gut 30 Bäume, die der Biber gefällt hat.

Andreas Jungbauer vom Fischereiverein Thannhausen sorgt sich um Klimaveränderungen im Wasser durch weniger Beschattung bei weggenagten Bäumen. Foto: Annegret Döring

Der 66-Jährige möchte bei Verantwortlichen in Politik und Naturschutz ein Bewusstsein dafür schaffen, dass in irgendeiner Weise gehandelt werden muss, denn der geschützte Biber hat keine natürlichen Feinde. Bisher gab es an der Kleien Mindel in vielen Bereichen noch einen Kronenschluss der Bäume und viel Schatten. Durch die Baumfällungen des Bibers haben sich Schatten spendende Bereiche erheblich gemindert. Mehr noch: Die nachwachsenden Bäume werden vom Biber bis auf die Stümpfe abgenagt, sodass sich die Baumbestände in den Uferbereichen nicht mehr erholen können. Die Folge: Das Wasser erwärmt sich um mehrere Grade.

Dunkelgrundiges Wasser erwärmt sich stärker

Nachgewiesen worden ist das bereits in einem Forschungsprojekt mit Messstellen an der vergleichbaren Zusam zwischen Markt Wald und Altenmünster. Die Folge von wärmerem Wasser ist die Bildung von dunklem Grund durch Sediment und Algen, besonders an Staustellen des Gewässers. Dunkelgrundiges Wasser wiederum erwärmt sich bei Sonneneinstrahlung noch mehr. Die kälteliebenden Äschen, Bach- und Regenbogenforellen, die zu den Salmoniden gehören und sich in sauerstoffreichem Wasser wohlfühlen, können Sonnenbrand bekommen. Wird es ihnen zu warm, wandern sie schließlich ab in Richtung Gebirgsregion flussaufwärts oder in Richtung von Quereinmündungen aus frischen Quellbächen. Tiere aus ihrer Nahrungskette, wie zum Beispiel Bachflohkrebse, tun es ihnen gleich.

"Die Biberpopulation ist in den letzten Jahren stark angewachsen", hat Jungbauer bemerkt. Durch seine Nagetätigkeit werde letztendlich die Wasserqualität und die Artenvielfalt gefährdet und das sage er jetzt nicht nur im Interesse der Fischerei. Der Lebensraum für die kälteliebenden Arten werde immer mehr eingeengt, wenn sie sich zurückziehen müssten. Fehlende Großbäume an den Flußufern bedeuteten auch weniger Nistgelegenheiten für Vögel. Das Große und Ganze dürfe nicht aus dem Gleichgewicht kommen, wenn man aus Naturschutzsicht nur eine Art fördere. Das habe man beispielsweise beim Kormoran gesehen, der sich unkontrolliert vermehrt habe. Einst streng geschützt, lasse man inzwischen auch sogenannte Vergrämungsabschüsse zu. Auch für den Biber, der langsam überhand nehme, müsse man sich etwas überlegen, bevor sich die Flussauen gravierend veränderten. "Bei uns wird immer erst reagiert, wenn es nicht mehr anders geht", bedauert Jungbauer. Dass eine Lösung nicht einfach sein wird, weiß der Fischer.